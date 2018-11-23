Советскую пушку "Гром" и ДШК установили на американский "Хамви"

Иракские военные, недовольные огневой мощью своих "Хамви" американского производства, пытаются устанавливать на них самое разнообразное оружие.

Например, некоторые бронеавтомобили получили управляемые противотанковые ракетные комплексы российского производства "Корнет". Были замечены машины с установленными на них боевыми модулями от сломавшихся украинских БТР-94. Также в кузовах некоторых "Хамви" монтировались спаренные 23-мм автоматические пушки ЗУ-23-2.

Недавно в Сети появились изображения броневика, на который водрузили самодельную башню с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" от советской БМП-1 и крупнокалиберный 12,7-мм пулемет ДШК. Все выглядит, конечно, очень грубо, но иракские военные, похоже, довольны своей поделкой. Они получили возможность поражать боевиков осколочно-фугасными снарядами на дистанции до 4400 метров.

Необходимо отметить, что пушки 2А28 достаточно популярны у силовиков этой страны. Они используются не только на боевых машинах пехоты. Их устанавливают на модернизированные БТР-80, а также переделывают в варианты, буксируемые и возимые в кузовах военных автомобилей.