Совфед одобрил закон о налоговых льготах для меценатов

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон о налоговых льготах меценатам - как гражданам, так и организациям, - оказавшим финансовую поддержку учреждениям культуры.

"Законом предусмотрено предоставление физическим лицам, которые осуществляют пожертвования на формирование целевого капитала в целях поддержки государственных и муниципальных учреждений культуры, а также некоммерческих организаций, социального налогового вычета в размер до 30% от суммы дохода, который получен в налоговом периоде и подлежит налогообложению", - говорится в заключении профильного комитета СФ по бюджету и финрынкам.

Организации также смогут получить налоговый вычет. "Закон предусматривает возможность уменьшения для отдельных категорий налогоплательщиков налога на прибыль организаций на сумму инвестиционного налогового вычета, - говорится в документе. - Это вычет не должен быт более 100% сумм расходов в виде пожертвования указанным учреждениям культуры и некоммерческим организациям".

При этом, отмечается в тексте закона, регионы вправе определить категории учреждений, некоммерческих организаций и фондов, пожертвования которым могут быть приняты к вычету.