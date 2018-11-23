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23.11.2018 12:04
Рубрика: Происшествия

СК проверит попытку удушения подростками девятилетнего мальчика

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Проверку сообщений СМИ о группе агрессивных подростков начали следователи в столице Кузбасса.

В Петербурге подростки попытались сжечь 14-летнюю девочку

Информация о том, что во дворе одного из жилых домов Ленинского района города Кемерово трое подростков пытались задушить девятилетнего мальчика, была выявлена во время мониторинга интернет-СМИ. На ребенка напали в минувший вторник между 15-ю и 16-ю часами на проспекте Октябрьском. Об инциденте рассказала в соцсети родственница пострадавшего. Она обратилась к пользователям с просьбой о помощи найти мужчину, который спас мальчику жизнь: увидев, как ему накинули на шею шнурок, помешал злоумышленникам.

Следователи также просят мужчину откликнуться и позвонить по телефону 8 (3842) 36-26-04, либо прийти по адресу: улица Волгоградская, 45 "А" в Кемерове.

- В рамках доследственной проверки, которая проводится под контролем руководства областного следственного управления СК России, предстоит установить лиц, причастных к произошедшему, а также очевидцев и свидетелей, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК Надежда Ананьева. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие
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