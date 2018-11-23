В Кремле назвали опасным факт использования боевых ядов в Европе

В Кремле нет данных о том, какое вещество и в каком количестве фигурировало в инциденте в Солсбери. Ведь Лондон отказался сотрудничать с Москвой в расследовании и предоставлять какую-либо информацию на этот счет.

Сейчас британская полиция заявила, что нервно-паралитического вещества было столько, что можно было отравить тысячи человек, и пресс-секретаря российского президента журналисты попросили о комментарии на эту тему.

"Нам неизвестно, какое количество там было, и, безусловно, использование подобных сильных боевых отравляющих веществ в Европе - это очень опасный факт, который, безусловно, вызывает очень сильную обеспокоенность", - заметил Дмитрий Песков.

"РФ с самого начала предлагала сотрудничество британцам для выяснения обстоятельств этого происшествия. Но нам было отказано, мы не встретили взаимности", - напомнил представитель Кремля.

"И мы не располагаем никакими данными о том, что произошло в Солсбери: какое именно было вещество, какой был объем, мы не располагаем данными, кто был отравлен, что с ними стало, куда они подевались и так далее", - заметил он.

"Мы сожалеем в этой связи", - заключил Песков.