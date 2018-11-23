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Видео: Джефф Голдблюм выпустил джаз-альбом

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    23.11.2018, 12:16
Текст:   Феликс Зилич
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Талантливый человек талантлив во всем. 65-летний актёр Джефф Голдблюм, звезда бесконечного количества популярных фильмов - от "Парка Юрского периода" и до третьего "Тора", выпустил в этом месяце джаз-альбом - The Capitol Studio Sessions, который возглавляет теперь чарты Billboard в разделе "джаз".

Джефф Голдблюм (в качестве пианиста) и Оркестр Милдред Сницер (The Mildred Snitzer Orchestra) представляют серию из популярных джазовых стандартов типа Cantaloupe Island (1964) и My Baby Just Cares For Me (1930).

Помогают им в этом приглашенные звезды: знаменитый трубач Тиль Брённер,участница American Idol Хейли Рейнхарт, ирландская певица Имельда Мэй, а также актриса Сара Сильверман.

По словам Голдблюма, он хотел обратиться в этом альбоме к эпохе, когда джаз был веселой, сексуальной музыкой, располагающей к общению, а не чем-то чересчур эзотерическим, пишет Uproxx.

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