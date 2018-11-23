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Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли"

Новости
    23.11.2018, 12:10
Текст:   Феликс Зилич
Фото: youtube.com/ Sony Pictures Classics Фото: youtube.com/ Sony Pictures Classics
Фото: youtube.com/ Sony Pictures Classics

Стэн Лорелл и Оливер Харди, возможно, самый известный комический кинодуэт старого Голливуда.

Фото: youtube.com/ Disney Россия
Вышел трейлер нового "Короля льва"

Два комика - "Тонкий" и "Толстый" - выпустили с 1927 по 1951 год более сотни совместных картин, коротких и полнометражных.

В конце декабря на экраны США и Великобритании выходит биографический фильм про легендарных актёров - "Стэн и Олли", где их сыграли Стив Куган и Джон С. Рейли.

Сценаристом картины является Джефф Поуп, который совсем недавно выдвигался вместе со Стивом Куганом на премию "Оскар" за сценарий к "Филомене".

Режиссёром проекта выступает постановщик культового британского фильма "Грязь" Джон С. Бейрд.

Первый официальный трейлер к картине раскрывает историю о том, как в 1952 году на самом закате совместной карьеры Лорел и Харди (каждому было на тот момент уже немного за 60) были вынуждены отправиться с гастролями в Великобританию. 

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