Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли"

Стэн Лорелл и Оливер Харди, возможно, самый известный комический кинодуэт старого Голливуда.

Два комика - "Тонкий" и "Толстый" - выпустили с 1927 по 1951 год более сотни совместных картин, коротких и полнометражных.

В конце декабря на экраны США и Великобритании выходит биографический фильм про легендарных актёров - "Стэн и Олли", где их сыграли Стив Куган и Джон С. Рейли.

Сценаристом картины является Джефф Поуп, который совсем недавно выдвигался вместе со Стивом Куганом на премию "Оскар" за сценарий к "Филомене".

Режиссёром проекта выступает постановщик культового британского фильма "Грязь" Джон С. Бейрд.

Первый официальный трейлер к картине раскрывает историю о том, как в 1952 году на самом закате совместной карьеры Лорел и Харди (каждому было на тот момент уже немного за 60) были вынуждены отправиться с гастролями в Великобританию.