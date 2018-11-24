Алексей Швед: На арене "Жальгириса" всегда тяжело играть

Подмосковные "Химки" в девятом туре регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги одержали тяжелейшую гостевую победу над литовским "Жальгирисом" в Каунасе - 84:83. Лидер "Химок" Алексей Швед признался, что с этой командой на выезде всегда очень трудно играть.

- На арене "Жальгириса" и при поддержке их фанатов всегда тяжело играть, этот стадион всегда заполнен. Они провели хороший матч, но мы не можем постоянно проигрывать с разницей в одной очко, нам надо и выигрывать. Я рад этой победе. Перед следующим матчем у нас будет несколько дней, мы придем в себя и будем готовы, - цитирует Шведа пресс-служба БК "Химки".

К словам Шведа добавим, что на матче присутствовало 14537 (!) зрителей, которые бешено поддерживали хозяев на протяжении всей встречи. А начинался вечер с мощнейшего предыгрового шоу, во время которого пусть и в корректной форме, но на гостей оказывалось серьезное давление.

Химчанам потребовалось немало времени, чтобы адаптироваться, пусть и не в первый раз, к такой обстановке. В начале второй четверти отставание подопечных главного тренера Георгиоса Барцокаса составило 10 очков - 19:29. Но вскоре попадания Шведа и очень полезно отыгравшего этот матч Джордана Мики позволили российской команде свести свое отставание почти на нет.

На большой перерыв соперники ушли при счете 39:37 в пользу "Жальгириса", которым руководит предельно эмоциональный Шарунас Ясикявичус, великолепный в прошлом игрок. Он был мастером дальних бросков, но сейчас предпочитает, чтобы его подопечные не увлекались "бомбометанием" из-за дуги.

У "Химок" тактика немного другая. Именно точным трехочковым броском разыгравшийся Швед в середине третьей четверти вывел "Химки" вперед - 47:45. Когда в заключительной десятиминутке Андрей Зубков тоже дальним попаданием увеличил перевес "Химок" до 70:63, никакого ощущения, что гости уже сделали результат не возникло. Было очевидно, что "Жальгирис" попытается предпринять отчаянный рывок. Так оно и произошло. В долгой концовке было много тактических фолов, баскетболисты российской команды с предельной концентрацией исполняли штрафные броски, все-таки не позволяя подопечным Ясикявичуса победить или перевести матч в овертайм. Небольшой шанс сравнять счет у литовского клуба был, но Артурас Милакнис промахнулся издали, а успевший на подборе Брэндон Дэвис уже не имел времени, чтобы отпасовать партнеру на дугу - забросил сам. Но это только два очка. "Химки" взяли верх с минимальной разницей - 84:83. Швед и компания, несмотря на неудачный старт в Евролиги, продолжают реальную борьбу за попадание в зону плей-офф Евролиги. Следующая встреча - 30 ноября дома в Мытищах против греческого "Панатинаикоса".

В Каунасе самым результативным у победителей традиционно стал Алексей Швед - 25 очков плюс 10 голевых передач, на счету Джордана Мики 20 очков, 13 в активе Стефана Марковича. У "Жальгириса" Брэндон Дэвис - 23, причем он 18 раз выходил на линию штрафных и реализовал 15 бросков, оцениваемых в одно очко.

- Получился интересный матч, в котором обе команды играли интенсивно, - считает главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас. - И мы, и "Жальгирис" сделали все, чтобы победить, и показали качественную игру. Мы контролировали вторую половину встречи, вели в счете и смогли выиграть, что очень важно. Это стало возможным благодаря тому, что мы ограничили "Жальгирис" в атакующем плане, они перестали созидать в нападении. Также стоит сказать о защите: соперник сделал 11 передач, а мы 21, и такая разница стала одной из причин нашей победы. Могли победить и спокойнее, но допустили потерю, в ответ забил Милакнис, а мы дважды смазали по одному штрафному. Последний бросок Милакниса был неточен, и мы выиграли. В очередной раз мы провели очень равную игру, как с "Эфесом" и "Миланом", и если в тех матчах мы уступили, то сейчас победили.

Все результаты матчей 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги:

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - "Химки" (Московская область, Россия) - 83:84;

"Будучность" (Подгорица, Черногория) - ЦСКА (Москва, Россия) - 93:92;

"Дарюшшафака" (Стамбул, Турция) - "Эфес" (Стамбул, Турция) - 88:93;

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 88:83;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 70:74;

"Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 74:89;

"Баскония" (Витория, Испания) - "Панатинаикос" (Афины, Греция) - 86:77;

"Барселона" (Испания) - "Милан" (Италия) - 90:80.

Положение команд:

"Реал" (Мадрид, Испания) - 8 побед - 1 поражение;

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - 7-1;

ЦСКА (Москва, Россия) - 8-1;

"Эфес" (Стамбул, Турция) - 7-2;

"Милан" (Италия) - 6-3;

"Барселона" (Испания) - 6-3;

"Панатинаикос" (Афины, Греция) - 5-4;

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 5-4;

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - 4-5;

"Химки" (Мос. обл., Россия) - 3-6;

"Жальгирис" (Каунас, Литва) - 3-6;

"Баскония" (Витория, Испания) - 3-6;

"Будучность" (Подгорица, Черногория) - 2-7;

"Гран-Канария" (Лас-Пальмас, Испания) - 2-7;

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1-8;

"Дарюшшафака" (Стамбул, Турция) - 1-8.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь лучших команд. "Финал четырех" состоится в мае будущего года в городе Витория (Испания).