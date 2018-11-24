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24.11.2018 11:40
Рубрика: Спорт

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Гран-при Франции

Архив. Фото: Нина Зотина / РИА Новости Архив. Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Архив. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вышли в лидеры после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Франции.

Фигурист Самарин занял промежуточное второе место на этапе Гран-при

Российские фигуристы за свой прокат получили 68,83 балла. На втором месте расположились фигуристы из КНДР Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик, в их активе - 67,18 балла. Замыкают тройку лидеров хозяева Гран-при - французский дуэт Ванесса Джеймс и Морган Сипре (65,24).

Произвольная программа у спортивных пар начнется сегодня вечером, в 23:10 по московскому времени.

Отметим, что этап серии Гран-при в Гренобле является заключительным. По его итогам определятся все участники финала Гран-при, который начнется уже 5 декабря. В этом году он состоится в канадском Ванкувере.

Спорт Фигурное катание
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