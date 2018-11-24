Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Гран-при Франции

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вышли в лидеры после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при во Франции.

Российские фигуристы за свой прокат получили 68,83 балла. На втором месте расположились фигуристы из КНДР Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик, в их активе - 67,18 балла. Замыкают тройку лидеров хозяева Гран-при - французский дуэт Ванесса Джеймс и Морган Сипре (65,24).

Произвольная программа у спортивных пар начнется сегодня вечером, в 23:10 по московскому времени.

Отметим, что этап серии Гран-при в Гренобле является заключительным. По его итогам определятся все участники финала Гран-при, который начнется уже 5 декабря. В этом году он состоится в канадском Ванкувере.