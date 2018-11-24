Гособоронзаказ-2018 выполнен в "Росатоме" на 100 процентов

Исполнение заданий государственного оборонного заказа в организациях и на предприятиях российского ОПК доведено, в среднем, до 97-98 процентов, а в корпорации "Росатом" он выполняется на 100 процентов. Об этом заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам осеннего цикла совещаний с руководителями нашей оборонки, которые прошли под руководством президента России Владимира Путина в Сочи и Анапе.

"Если в 2012 году процент выполнения запланированных мероприятий был около 81 процента, то за последние несколько лет мы довели уровень исполнения ежегодного государственного оборонного заказа до 97-98", - сообщил Юрий Борисов.

По его словам, это "неплохой показатель", но есть и более высокая планка. "Госкорпорация "Росатом" - это 100-процентное исполнение своих обязательств", - указал вице-премьер, куда всем оборонщикам надо стремиться.

В научно-исследовательских, конструкторских организациях и на предприятиях ядерного оружейного комплекса России уже не первый год задания гособоронзаказа выполняются в полном объеме и, как правило, досрочно. Так вышло и в 2018-м - в руководстве ЯОК "Росатома" эту информацию, не вдаваясь в подробности, подтвердили.

Напомним, атомная госкорпорация совместно с Министерством обороны России реализует на практике политику нашей страны в области ядерного сдерживания. То есть не просто снабжает серийными, уже принятыми на вооружение ядерными зарядами и боеприпасами наземные войска, авиацию и флот, но и ведет поиск ответов на новые для России военные, геополитические и прочие вызовы.

Иными словами, ядерный оружейный комплекс "Росатома" в условиях запрета на полигонные испытания обеспечивает поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов и постановку на боевое дежурство систем с новыми качественными характеристиками и на новых физических принципах. А помимо этого активно участвует в создании неядерных вооружений.

Вклад российских атомщиков в повышение обороноспособности своей страны высоко ценили и прежде. А в этом году он отмечен особенно высоко, о чем сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев на торжественном собрании в Российской академии наук

Поздравляя коллег с профессиональным праздником в стенах РАН, генеральный директор корпорации напомнил, что 2018 год объявлен в "Росатоме" Годом науки. По словам Алексея Лихачева, вся "атомная промышленность выросла из науки, это та кровеносная система, которая питает нашу отрасль и дает ей развиваться".