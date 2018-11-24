Сергей Лавров принял участие в "римских диалогах"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров завершил визит в Италию, где провел переговоры со своим коллегой Энцо Моаверо-Миланези, встретился с главой Совета министров республики Джузеппе Конте и выступил на ежегодной конференции высокого уровня "Средиземноморье: римский диалог", на которую съехались лидеры и шефы дипломатий более полусотни государств. На этом дипломатический марафон министра не закончился - "на полях" он также успел пообщаться с президентом Ирака, главами дипведомств Ирана, Иордании и Японии. Одной из центральных тем повестки "диалогов" стала ситуация в Ливии, где уже больше пяти лет не прекращается кровопролитная гражданская междоусобица. Итальянская сторона, которая недавно организовала в Палермо еще один крупный международный форум, посвященный отдельно ливийской проблеме, высоко оценила участите в нем России (делегацию возглавлял премьер Дмитрий Медведев) и дипломатические усилия Москвы по примирению воюющих сторон.

Политическая нестабильность, военные конфликты, неконтролируемый поток беженцев и торговля людьми, оргпреступность и наркотрафик - участники предлагали свои рецепты решения этих наболевших проблем. В зале, где выступал московский гость, яблоку негде было упасть: Сергей Лавров не просто выступил с обзором по региону (речь министр произносил на английском), но затем еще около сорока минут отвечал на вопросы зарубежных экспертов. Дискуссия, которую модерировал итальянский политический обозреватель Паоло Валентини, получилась оживленной, эмоциональной и откровенной.

По мнению главы российской дипломатии, одной из главных проблем современности остается подмена принципов международного права так называемым "порядком, основанным на правилах" ("ruled based order"), которые стараются в своих интересах устанавливать некоторые международные игроки. Министр отметил, что решение конфликтов в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в других регионах невозможно на основе политических доктрин, "уходящих корнями в колониальную философию XIX века". В частности, хаос, в который погрузилась Ливия, начался с бомбардировок этой страны силами стран НАТО и свержения правящего режима. "Вспомните, что там прежде было в сферах экономики, образования - спросите самих ливийцев. Мы говорим о правах человека, но нельзя забывать, что главным из них остается право на жизнь", - заметил министр в ответ на реплику из зала представителя Туниса о необходимости оказывать давление на "репрессивные режимы".

В Москве убеждены: всем посредникам, выступающим в деле межливийского примирения, нужно говорить со всеми противоборствующими силами - и с Триполи, и с Тобруком, а не принимать чью-то одну сторону. Кроме того, нельзя ставить искусственные сроки с целью форсировать процесс, поскольку "содержание важнее сроков". Сергей Лавров привел в качестве примера последние успехи на сирийском направлении, где постепенно удалось усадить представителей Дамаска и вооруженной оппозиции за стол переговоров и приблизиться к консенсусу по формированию Конституционного комитета - как и предписано резолюцией Совбеза ООН. "Где теперь те, кто громко требовал ввести временные рамки (межсирийского диалога - прим. РГ)", - обратил внимание глава российского МИД. При этом он дал понять, что РФ не стремится брать на себя ведущую роль в ливийских делах, но поддерживает те конструктивные инициативы, что уже есть.

Сергея Лаврова спрашивали и о внешней политике России в целом.

- У меня русская жена, и когда мы с ней спорим, она приводит свой любимый аргумент: "Ты меня не уважаешь". А у России нет ощущения, что ее недостаточно уважают на международной арене? - поинтересовался модератор дискуссии.

- Не думаю, - ответил Сергей Лавров. - Я вам приведу другую поговорку. У нас в России иногда говорят: "Боятся - значит, уважают". Но на самом деле я не считаю, что уважения нужно добиваться запугиванием других.

По мнению министра, главным принципом международного общежития остается диалог, основанный на взаимном уважении, в то время как РФ сталкивается с бездоказательными обвинениями по разным резонансным делам.

- Если у вас возникают какие-то озабоченности, то естественно прямо об этом сказать своим партнерам, все обсудить напрямую. Думаю, так и вы поступаете со своей женой - а не бежите с вашими проблемами в СМИ, - заключил министр, вызвав смех в зале. Ну, а хозяева мероприятия заверили, что ждут гостя из Москвы и в следующем году.