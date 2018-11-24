Пассажиры и пилот пропавшего в Доминикане вертолета погибли

Спасатели Доминиканской Республики обнаружили обломки пропавшего в четверг вертолета одной из местных туристических фирм. Находившиеся на его борту пилот и пять туристов погибли.

Сейчас проводится опознание тел. О гражданстве погибших пассажиров ничего не сообщается, пишет ТАСС, ссылаясь на портал La Nacion Dominicana.

Вертолет пропал с экранов радаров в четверг, после вылета из города Рио-Сан-Хуан на севере страны. По данным РИА Новости, обломки были обнаружены в небольшом городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа.