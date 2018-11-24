Северо-запад Курска остался без тепла из-за аварии на теплосетях

Из-за порыва теплосетей без отопления и горячей воды остается северо-западный район Курска. Работы по ремонту ведутся со вчерашней ночи. По данным регионального ГУ МЧС, авария произошла накануне днем.

- Прекращена подача тепла в 72 многоквартирных жилых дома северо-западного микрорайона Курска, с населением около 22 тысяч человек, - сообщили в ГУ МЧС по области.

В Ситуационном центре Минэнерго уточнили, что число попавших в зону отключения людей составило 18,5 тысячи. Между тем, восстановительные работы, по предварительным данным, продолжатся до 14 часов. При этом температура воздуха в Курске опустилась до 1 градуса мороза.