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24.11.2018 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Северо-запад Курска остался без тепла из-за аварии на теплосетях

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Из-за порыва теплосетей без отопления и горячей воды остается северо-западный район Курска. Работы по ремонту ведутся со вчерашней ночи. По данным регионального ГУ МЧС, авария произошла накануне днем.

Фото: Пресс-служба губернатора Костромской области
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- Прекращена подача тепла в 72 многоквартирных жилых дома северо-западного микрорайона Курска, с населением около 22 тысяч человек, - сообщили в ГУ МЧС по области.

В Ситуационном центре Минэнерго уточнили, что число попавших в зону отключения людей составило 18,5 тысячи. Между тем, восстановительные работы, по предварительным данным, продолжатся до 14 часов. При этом температура воздуха в Курске опустилась до 1 градуса мороза.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
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