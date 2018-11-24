Избирком Приморья зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы

В субботу Избирательная комиссия Приморского края определила список кандидатов, которые будут участвовать в выборах губернатора, назначенных на 16 декабря.

Избирательная кампания в Приморском крае проходит максимально открыто и легитимно. Своеобразным подтверждением этого стал брифинг краевой избирательной комиссии, на котором подробно и обстоятельно члены КИК рассказали о причинах отказов в регистрации. Достаточно сказать о таком факте, что в Дальневосточном федеральном округе такой брифинг проводился впервые.

Как рассказала председатель избиркома Татьяна Гладких, 18 ноября все заявившие о желании участвовать в выборах должны были предоставить документы на регистрацию. Однако 10 из них этого не сделали, еще один заявил об отказе в участии.

Зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников, вооружившись цифрами, рассказал о прохождении кандидатами муниципального фильтра. Кандидатам нужно было собрать 140 подписей депутатов и глав муниципалитетов Приморья. Это семь процентов от общего их количества - 1999-и.

Эксперты по проведению выборов говорят: для того, чтобы пройти регистрацию, нужно закладывать определенный процент на отбраковку, то есть нужно собрать несколько больше подписей. Не все потенциальные кандидаты к этому готовы. Хотя это вполне выполнимая задача. Просто кандидату нужно ездить по всему региону, встречаться с муниципальными депутатами и избирателями, выстраивать отношения не только с представителями своей партии, но и с политическими оппонентами, готовить серьезную команду, которая будет сопровождать процесс сбора подписей. Отличительной особенностью "подписной кампании" в Приморье стало то, что муниципальные депутаты отдавали свои подписи всем кандидатам, невзирая на их партийную принадлежность. А сбор подписей был максимально открытым и доступным.

- Важно учитывать, что законодательство четко устанавливает определенные территориальные критерии и уровни проставления подписей. То есть часть подписей кандидаты должны представить на уровне глав и депутатов муниципальных районов и городских округов. Таких подписей должно быть представлено 33, - рассказал Роман Охотников. - Что касается территориальности, в соответствии с требованиями законодательства необходимо представить не менее трех четвертей муниципалитетов. Всего у нас в крае 34 района и городских округа. Соответственно, каждый кандидат должен получить поддержку не менее чем в 26 районах и городских округах. Из 1999 представителей муниципальных образований 650 - депутатов и глав на уровне муниципальных районов и городских округов, 1349 - городских и сельских поселений. Партийная принадлежность их разная, и большинству кандидатов необходимо заручиться поддержкой не только той политической партии, которая его выдвигает. И мы обнаруживали в числе подписей, проставленных в поддержку того или иного кандидата, подписи представителей совершенно разных политических партий. Это показывает, насколько открытой была политическая борьба между кандидатами.

В избиркоме Приморья подчеркнули, что не получили ни одного обращения о том, что кому-то препятствовали в прохождении "муниципального фильтра", не давали возможности получить подписи депутатов либо глав муниципалитетов, не было подобных жалоб и, собственно, от представителей муниципалитетов.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко, который две недели работал с избирательной комиссией региона, обратил внимание на единообразие применения правовых норм и процедур для всех кандидатов. "Проверка решений об отказах показала, что все они базируются на соблюдении законодательства. Так же хотим отметить единообразный подход к проверке подписей, собранных депутатами", - заявил Шевченко.

После всех проведенных проверок комиссия пришла к выводу, что зарегистрированы могут быть пять кандидатов. Это представитель ЛДПР Андрей Андрейченко, самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, выдвинутый приморским региональным отделением партии "Патриоты России" Игорь Степаненко, Алексей Тимченко, который идет от "Партии роста", и Роза Чемерис, выдвинутая приморским отделением народной партии "За женщин России".

Избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации четырем кандидатам: выдвинутому партией "Зеленые" Олегу Митволю, Виктору Старицыну, которого поддержала Коммунистическая партия социальной справедливости, а также самовыдвиженцам Андрею Ищенко и Александру Коваленко.

Отказ в регистрации этим кандидатам - следствие допущенных ими ошибок. Так или иначе все кандидаты допустили ошибки при сборе подписей, но есть нюанс: у некоторых - их допустимое количество, у других - недопустимое.

Проверкой занималось и МВД. Представитель экспертно-криминалистического центра УМВД по Приморскому краю Юрий Бучилко заметил, что от них были привлечены семь опытных экспертов-почерковедов. Они проверили более 17 тысяч подписей по пяти кандидатам и выявили 2674 нарушения. Например, было проверено 7999 подписей, предоставленных Андреем Ищенко, найдено 2278 нарушений, 614 подписей от Александра Коваленко, выявлено 164 нарушения, проверено 145 подписей от Олега Митволя, 37 из них оказались с нарушениями.

- Были случаи, когда мы обнаруживали у разных кандидатов подписи одного и того же лица, в этом случае мы учитывали подпись того, кто проставил ее раньше. Впервые мы столкнулись с тем, что одним из кандидатов нам были представлены подписи, которые выдавались за подписи депутатов, но это были совсем не депутаты, - уточнил Роман Охотников. - При этом на уровне муниципальных районов и городских округов, где всего, я напомню 650 депутатов и глав, 277 не поставили свои подписи ни за кого из кандидатов в 33 муниципальных районах. Вот вам география, вот вам чистая математика, вы видите, что возможность получить поддержку на уровне района сохранялась.

Аналогичная картина в поселениях, где из 1349 358 депутатов и глав не поставили подписи в поддержку кого-то из кандидатов, привел данные Охотников.

Стоит заметить, что практически все решения комиссии принимались единогласно. И краевая избирательная комиссия делала и делает все возможное, чтобы оказать максимальное содействие всем кандидатам.