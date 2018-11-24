Колыма окажется во власти нового циклона

Новый снежный циклон движется на Магаданскую область. В Магадане, а также на части территорий Ольского и Омсукчанского городских округов 25 ноября ожидаются метель и сильный ветер до 20 метров в секунду.

Региональный пожарно-спасательный центр предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны повреждения линий электропередач и связи, нарушения транспортного сообщения, обрушения слабоукрепленных конструкций.

В случае опасности жителям региона рекомендуют обращаться в Единую службу спасения.