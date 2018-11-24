В Бурятии два человека насмерть обварились кипятком

В Улан-Удэ несколько человек открыли задвижку в коллекторе и обварились кипятком. В результате двое из них погибли, еще один получил ожоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф.

По данным агентства, инцидент произошел минувшей ночью. Компания из четверых человек по неустановленной причине открыла задвижку в канализационном коллекторе. Оттуда хлынула кипяченая вода. Два человека обварились насмерть, еще одна женщина получила ожоги конечностей 2-3 степени.

Она госпитализирована с поражением 15 процентов тела. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

В центре уточнили, что четвертый участник происшествия скрылся с места ЧП.