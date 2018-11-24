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24.11.2018 18:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии два человека насмерть обварились кипятком

В Улан-Удэ несколько человек открыли задвижку в коллекторе и обварились кипятком. В результате двое из них погибли, еще один получил ожоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский центр медицины катастроф.

В Башкирии трое детей обварились кипятком, одна девочка погибла

По данным агентства, инцидент произошел минувшей ночью. Компания из четверых человек по неустановленной причине открыла задвижку в канализационном коллекторе. Оттуда хлынула кипяченая вода. Два человека обварились насмерть, еще одна женщина получила ожоги конечностей 2-3 степени.

Она госпитализирована с поражением 15 процентов тела. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

В центре уточнили, что четвертый участник происшествия скрылся с места ЧП.

Происшествия ЧП Несчастные случаи ДФО Бурятия Улан-Удэ
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