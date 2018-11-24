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24.11.2018 13:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье скончался бывший секретарь Союза журналистов России

Во Владивостоке 23 ноября после продолжительной болезни умер известный приморский журналист, бывший секретарь Союза журналистов РФ Александр Копейка. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как отметили в администрации Приморья, профессиональный пусть Александра Константиновича во многом был связан с приморским регионом. Здесь в 1974 году он начинал свою корреспондентскую деятельность, позже заняв пост зампредседателя Приморского Комитета по телевидению и радиовещанию. В 1990 году Копейка был избран депутатом Верховного Совета РФ от Приморья, занимался разработкой законопроектов в сфере телевизионного вещания. С 1993 по 2000 годы входил в состав Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ.

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко принес свои соболезнования семье и почитателям творчества деятеля  в связи с его кончиной.

- Мы потеряли очень достойного, цельного, яркого человека, чья судьба стала частью истории нашего края. Александр Копейка останется легендой приморской журналистики, - сказал Кожемяко.

В Союзе журналистов России также выразили свои соболезнования. О дате и месте прощания с журналистом пока не сообщается.

Общество Утраты Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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