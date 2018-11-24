Владивосток встретил огонь XXIX Всемирной зимней универсиады

Старт эстафете огня XXIX Всемирной зимней универсиады во Владивостоке дал министр спорта России Павел Колобков. Специально для этого он прибыл в субботу столицу Приморья, сообщает РИА Новости.

Церемония началась в полдень в центре города. Первым взял в руки факел и пробежал свою дистанцию врио губернатора края Олег Кожемяко. Продолжится эстафета в 14:00 на острове Русском в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Эстафету огня зимней Универсиады-2019 Владивосток принял у Екатеринбурга. Из Приморья факел отправится в Иркутск, а завершит свое путешествие 1 марта 2019 года в Красноярске. Там и пройдут соревнования со 2 по 12 марта.

"На Универсиаду приедут порядка трех тысяч спортсменов из более чем 60 стран мира. Я хочу, чтобы мы все вместе, вся страна болела за них, переживала, радовалась их победам ", - отметил Павел Колобков на открытии эстафеты во Владивостоке.

Участники соревнований разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Россия примет Универсиаду в третий раз.