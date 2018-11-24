В Татарстане два человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме

В Набережных Челнах произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское ГУ МЧС.

По данным агентства, возгорание произошло в 14.36 в многоквартирном доме в Комсомольском районе города. В коридоре на пятом этаже загорелась мебель. Огонь и дым отрезали от путей эвакуации пожилую женщину 1959 года рождения и семилетнего ребенок. Прибывшие на место ЧП пожарные спасли жильцов. Оба пострадавших госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения". Врачи оценивают их состояние как легкой степени тяжести.

Из-за возгорания из дома были эвакуированы 20 человек, среди которых десять несовершеннолетних. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причины ЧП устанавливаются.