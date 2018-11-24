В Омске возбудили три уголовных дела в связи с поджогом дверей мэрии

По факту поджога входной двери мэрии Омска полицейские возбудили три уголовных дела: о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ), вандализме (часть 1 статьи 214), а также об умышленном повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 167).

Как сообщили в региональном УМВД, 26-летний подозреваемый в поджоге ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Сообщение о том, что загорелась дверь городской администрации, поступило в полицию вчера в 19.20. По предварительным данным, злоумышленник облил дверь горючей жидкостью, поджег и скрылся.

Полицейские и сотрудники регионального УФСБ задержали поджигателя по горячим следам - убегая, он выронил паспорт. Также на месте происшествия изъяты другие вещественные доказательства.