В Мурманске из-за кишечной инфекции закрыли детский сад

В Мурманске власти закрыли на карантин детский сад №91, среди воспитанников которого ранее были зарегистрированы случаи заражения кишечной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, случаи заболевания в детском саду были зарегистрированы в пятницу, 23 ноября. Сейчас специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование: отобраны пробы питьевой воды, продуктов, дезинфицирующих средств. Образцы направлены на лабораторные исследования.

Карантин в образовательном учреждении введен с 24 ноября. Он продлится до конца противоэпидемических и прочих карантинных мероприятий.