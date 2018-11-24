Детский омбудсмен проверит ЧП со стрельбой между школьниками на Урале

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков проведет проверку по факту стрельбы в поселке Верхняя Синячиха, в ходе которой погиб 12-летний подросток. Об этом "РГ" сообщили в аппарате омбудсмена.

- Ситуация сложная, неоднозначная, нужно разбираться, - прокомментировал трагедию Игорь Мороков. - В том числе и в том, как хранилось оружие, как в принципе произошел этот выстрел, есть ли в школе психологи, как они работали, попадала ли семья в поле видения работников соцорганов. Подробнее смогу прокомментировать только по результатам проверки.

Напомним, трагедия произошла 23 ноября в Алапаевском районе Свердловской области. В одной из квартир пятиэтажного дома поселка Верхняя Синячиха произошла ссора между подростками. В результате перепалки 13-летний школьник выстрелил из охотничьего ружья в своего 12-летнего знакомого. От полученных ран подросток скончался на месте. В администрации поселка сообщили, что ружье принадлежит дедушке одного из подростков.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. Сейчас проводится комплекс необходимых экспертиз, устанавливаются все обстоятельства трагедии. В СК отказались раскрывать подробности дела, в том числе неизвестно, задержан ли стрелявший подросток, и какая мера пресечения избрана в его отношении. Как уточнили в СК, после выяснения всех обстоятельств будет принят комплекс мер, способствующий недопущению подобных ЧП впредь.