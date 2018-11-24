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24.11.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области школьник погиб от огнестрельного ранения

Текст: Елена Мационг

В поселке Верхняя Синячиха, расположенном  в Алапаевском районе Свердловской области, накануне вечером, 23 ноября, от огнестрельного ранения скончался ученик местной школы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе областного СК.

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Ранее в ряде местных СМИ появились сообщения о том, что в компании подростков 12-13  лет произошел конфликт, в результате которого один из школьников застрелил другого из охотничьего ружья. Официальный представитель регионального СК Максим Чалков подтвердил корреспонденту "РГ" факт гибели подростка от огнестрельного ранения, однако обстоятельства трагедии комментировать отказался.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселка Верхняя Синячиха, 13-летний подросток выстрелил из ружья в 12-летнего знакомого в ходе ссоры. Оружие принадлежит дедушке одного из подростков. 

В СК уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Как подчеркнули в ведомстве, по итогам будет принят комплекс мер, способствующий недопущению подобных ЧП впредь.

Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что аппарат также проведет проверку по факту ЧП. Он подчеркнул, что будут изучены не только причины и условия трагедии, но и вопрос отношения взрослых к условию хранения оружия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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