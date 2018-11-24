Режиссер Михаил Сегал: Все хотят денег и славы

Премьера фильма Михаила Сегала "Слоны могут играть в футбол" состоялась этим летом на "Кинотавре" в Сочи. С тех пор картина стала участником множества фестивалей - эту работу не обошел стороной и польский "Спутник", включив ее в конкурс художественных фильмов. Корреспондент "РГ" поговорил с режиссером об отечественном кинематографе, новом поколении зрителей, о лирике и сатире.

После премьерного показа картины "Слоны могут играть в футбол" прошла встреча с режиссером. О чем вас спрашивал польский зритель?

Михаил Сегал: Фильмы и страны могут быть разными, но вопросы зрителей все равно почему-то всегда одинаковые. Каждый режиссер может составить список самых популярных вопросов, я уверен, что на вершине рейтинга будут: "как вам пришла эта идея", "был ли прототип главного героя", "как проходил кастинг", "что объединяет вас с героем". Однако, даже это меркнет по сравнению с фразой "о чем ваш фильм". В таких случаях я стараюсь устроить шоу и рассмешить публику, потому что серьезно отвечать на такие вопросы невозможно.

И все же, если можно, расскажите, как появился замысел "Слонов"?

Михаил Сегал: Это редкий случай, когда помнишь момент возникновения замысла, такое не часто бывает. Я стал свидетелем сцены в цветочном магазине: мужчина, примерно такого же возраста, как герой фильма, хотел купить букет. Обычно продавщицы в цветочных ларьках очень навязчивы, они считают мужчин примитивными одноклеточными созданиями без вкуса и воображения, которые не в силах сами выбрать цветы. То есть, они должны объяснить: для кого им букет и для какого случая, а уже продавец им поможет. А на того человека продавщица, наоборот, не обращала внимания, хотя он очень активно объяснял, что ему нужен букет для дочери. Он повторял: "Мне для дочери букет! Букет для дочери!" Я не знал, что за этим стоит, но в тот момент подумал - он очень хочет, чтобы все знали, что у него есть дочь. Тогда я просто записал это в блокнот, не вспоминал о заметке два-три года. И однажды мне пришла в голову идея, что из этого может родиться целый фильм.

В официальном описании фильма упоминается история "Лолиты" Набокова. Насколько близко в фильме вы подошли к произведению классика?

Михаил Сегал: С "Лолитой" фильм имеет общее только начало: похож не сюжет, а возраст и образы двух героев, ожидание, что между ними вот-вот что-то произойдет. Я потом слышал комментарии от разных людей: "Во время просмотра мы сидели и закрывали от неловкости глаза". Отлично! Это то, чего я добивался. Однако после сюжетного "переворота", уже во второй части фильма, нам открывается истинная мотивация героя, и все произошедшие ранее события обретают совершенно другой смысл. В этом и заключается трюк фильма.

Несмотря на то, что этот фильм о драме человека, там много юмора. Вы все же относите себя к лирикам или сатирикам?

Михаил Сегал: Обычно существует четкое разделение режиссеров по жанрам, поэтому все удивляются, что драма может смотреться смешно. Во мне, получается, странная смесь: "Франц+Полина" (2006) была тяжелой военной драмой, "Рассказы" (2012) - чистая сатира. "Кино про Алексеева" (2014) - скорее лирика. Мне интересно совмещать эти жанры, заставлять зрителя то смеяться, то плакать. Ведь в жизни чаще всего так и бывает. Хотя бывает, что у человека просто есть чувство юмора.

Этот год оказался плодотворным в сфере кинематографа - на фестивалях состоялись премьерные показы отечественных фильмов, которые получили лестные оценки критиков. Однако в прокат новинки выходят очень дозировано. Это происходит потому, что в России нет спроса на авторское кино?

Михаил Сегал: Пока у нас действительно не получается создать нишу авторского кино, которая существует во всем мире. Можно снять прекрасный фильм, но даже если критики на "Кинотавре" его оценят по достоинству, вряд ли зрители его увидят. Иногда это зависит от рекламы, иногда - нет. К сожалению, у нас появляется либо массовое кино, огромным тиражом идущее на больших экранах, либо ничего, потому что на авторский фильм придут "два с половиной человека", что, разумеется, невыгодно прокатчикам. Я считаю, что зрители тяготели бы к фестивальным фильмам, если бы о них появлялось больше информации. Особенно в маленьких городах: ситуации, когда зритель просто не знал, что фильм шел в кинотеатре, не редкость. А если постепенно культивировать эту среду, то спрос бы появился.

Культивировать в прямом смысле, как цветок?

Михаил Сегал: Получается так. В небольшом городе, скажем, с населением около 400 тысяч человек, достаточно одного артхаусного кинотеатра, в который приятно было бы ходить. Нужно создать место, где расположился бы не только кинозал с отличным качеством изображения и звука, но с каким-то выставочным пространством, кафе. Вскоре такой кинотеатр стал бы популярным местом для досуга в целом. В течение нескольких лет туда надо привозить новые фильмы, приглашать режиссеров на встречи со зрителями. Активно все это рекламировать. Допустим, в кинозале будет только сто мест, но он не будет пустовать - возможность посмотреть новый интересный фильм будет привлекать достаточное количество зрителей.

Насколько просмотр фильмов в интернете осложняет материальную сторону вопроса?

Михаил Сегал: Та небольшая аудитория, которая готова смотреть авторское кино, делится на две категории. Для одних важна социализация - прийти в кинотеатр, купить билеты, сесть в зале среди таких же, как они, зрителей и замереть в ожидании фильма. В этом весь смысл, им нравится сам процесс. Другие наоборот - не любят смотреть кино на большом экране, довольствуясь телевизором или компьютером, ленятся ходить в кино, им неприятны люди вокруг, им хорошо дома. Ну и просто никто не хочет платить, когда можно не платить. И первое, что говорят эти люди после выхода фильма в прокат: "Отлично, дождемся, когда появится в интернете, скачаем". И таких большинство. Конечно, прокат не будет развиваться, если люди осознанно не будут ходить в кино. Но, чтобы они захотели туда пойти, нужно многое сделать, как я уже говорил. Спрос нужно формировать и стимулировать.

Но, тем не менее, авторские фильмы продолжают выходить. Получается, режиссеры гонятся не за материальной выгодой?

Михаил Сегал: Гонятся за всем. Все хотят денег и славы, неужели кто-то на этот вопрос ответит: "нет"? Просто если нельзя получить и то, и другое, режиссеру приходится выбирать, чего же он хочет больше.