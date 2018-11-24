Трамп попросил суд запретить некоторым трансгендерам служить в ВС США

В пятницу администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение нижестоящих судов, касающихся права некоторых трансгендеров служить в армии.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентства Reuters и Associated Press. Ранее нижестоящие судебные инстанции заблокировали соответствующее прошение. Уточняется, что администрация Трампа просит рассмотреть, по меньшей мере, три дела по данному вопросу.

Трансгендеры - люди, которые считают себя представителями другого пола, нежели тот, к которому они принадлежат с рождения. Их служба в армии США стала возможной благодаря решениям федеральных судов в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсайде, которые заблокировали указ Трампа, запрещающий грансгендерам служить в ВС. Набор этих людей на военную службу начался первого января 2018 года.

В марте Трамп заявил, что одобряет предложение главы министерства обороны Джеймса Мэттиса ограничить прием на службу в ВС США трансгендеров, страдающих гендерной дисфорией - состоянием, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. Трансгендеры, по мнению американских властей, могут создать "риск для эффективности военных".