В Европе в "черную пятницу" прошли забастовки

Сотни работников компании Amazon в пятницу, 23 ноября, вышли на забастовку в странах Европы с лозунгом "Мы не роботы". Основное их требование - улучшение условий труда, передает Reuters.

В Германии участие в протестах приняли около 620 работников. В Испании в акции поучаствовали до 90 персонала логистических центров компании.

Известно, что "черная пятница" нередко проходит с проблемами подобного характера. Помимо этого, порой в магазинах начинаются давки среди желающих заполучить товары со скидками.

В России эксперты отмечают спокойное течение масштабной распродажи, которая продолжается в эти выходные, напоминая покупателям о мерах безопасности.

Во-первых, это касается заявлений о том, что купленный на распродаже товар не подлежит обмену. Это не соответствует действующему законодательству - на приобретенные на распродаже товары распространяются общие правила обмена/возврата. Во-вторых, часто магазины делают наценку перед распродажей, чтобы впоследствии объявить о "скидках". Но тут нюанс в том, что при правильном оформлении повышения/понижения цены магазин ничего не нарушает, поэтому потребителям самостоятельно стоит следить за изменениями цен.

"Конечно, если магазин допустил при этом нарушения, можно обратиться в контролирующие органы", - рассказал "Российской газете" Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры".