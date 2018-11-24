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24.11.2018 11:50
Рубрика: В мире

В Европе в "черную пятницу" прошли забастовки

Текст: Екатерина Ясакова
Сотни работников компании Amazon в пятницу, 23 ноября, вышли на забастовку в странах Европы с лозунгом "Мы не роботы". Основное их требование - улучшение условий труда, передает Reuters.
Фото: AP Photo/Manu Fernandez Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Фото: AP Photo/Manu Fernandez

В Германии участие в протестах приняли около 620 работников. В Испании в акции поучаствовали до 90 персонала логистических центров компании.

Известно, что "черная пятница" нередко проходит с проблемами подобного характера. Помимо этого, порой в магазинах начинаются давки среди желающих заполучить товары со скидками.

Фото: Depositphotos.com
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В России эксперты отмечают спокойное течение масштабной распродажи, которая продолжается в эти выходные, напоминая покупателям о мерах безопасности.

Во-первых, это касается заявлений о том, что купленный на распродаже товар не подлежит обмену. Это не соответствует действующему законодательству - на приобретенные на распродаже товары распространяются общие правила обмена/возврата. Во-вторых, часто магазины делают наценку перед распродажей, чтобы впоследствии объявить о "скидках". Но тут нюанс в том, что при правильном оформлении повышения/понижения цены магазин ничего не нарушает, поэтому потребителям самостоятельно стоит следить за изменениями цен.

"Конечно, если магазин допустил при этом нарушения, можно обратиться в контролирующие органы", - рассказал "Российской газете" Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры".

В мире Европа Испания В мире Европа Германия Экономика Товары и цены
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