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Вышел трейлер толерантного ремейка фильма "Чего хотят женщины"

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    24.11.2018, 19:17
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вышел трейлер фильма "Чего хотят мужчины".

Фото: youtube.com/ Sony Pictures Classics
Вышел трейлер байопика о легендарном комическом дуэте "Стэн и Олли"

Очередным феменистическим ремейком фильма с Мелом Гибсоном и Хелен Хант "Чего хотят женщины" занимается опытный продюсерский состав: один из авторов темнокожих "овощных" комедий "Совместная поездка" и "Улетные девочки" Джеймс Лопес, а также причастные к оригиналу Мэтт Уильямс и Дэвид МакФэджин.

Режиссерский пост занимает Адам Шэнкман ("Лак для волос", "Рок на века", "Лысый нянька: Спецзадание").

В центре сюжета окажется Али Дэвис, спортивный менеджер с пробивным характером, чья карьера едва движется из-за того, что в ее профессии предпочтение отдают коллегам-мужчинам.

Но однажды ей улыбается удача - она попадает в переплет, после чего ей открываются мысли представителей мужского пола. Теперь Дэвис своего не упустит, ведь ее цель - заключить контракт с молодым и подающим огромные надежды спортсменом, за которым также охотятся ее конкуренты.

В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Элдис Ходж, Тамала Джонс, Макс Гринфилд, Венди МакЛендон-Кови и др.

Картина окажется в прокате 8 февраля 2019 года.

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