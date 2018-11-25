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25.11.2018,  
15:55
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Австралийских танкистов готовят к боям с российскими Т-80 и БМП-3

Мишени в виде российских танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-3 заметили в Австралии.

Если "боевая машина пехоты" выполнена достаточно правдоподобно (ну разве только инфракрасный прожектор нарисован не с той стороны), то в случае с "танком" создатели явно поленились. У лишь корпус напоминает реальный прототип, а вот башня подкачала. Например, осветитель "Луна" изображен слева, элементы динамической защиты "Контакт" помещены почему-то сзади, чего нет на реальных машинах.

Однако, по всей видимости, изготовители фальшивой российской техники считают, что экипажам М1А1AIM и LAV25 пойдет и такое, главное чтобы они в учебных сражениях понимали, кто сейчас у них противник.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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Стремление австралийцев к столь конкретному изображению "вражеской техники" вызывает удивление. Вряд ли военные этой страны сейчас всерьез верят, что на их территории кто-то высадит десант.

В то же время так называемая Армия обороны Австралии, несмотря на свое название, в основном, участвовала вместе с вооруженными силами США в интервенциях в Корее, Вьетнаме, Ираке. В прошлом году сообщалось о бесчинствах австралийских военных в Афганистане, где они убивали мирных жителей.

Похоже, и в будущем Канберра не прочь принимать участие в агрессивных авантюрах Вашингтона, ведь, как известно, Пентагон считает зоной своих интересов весь земной шар.

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