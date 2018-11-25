Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил 6-часовой полет рядом с российской границей в районе Балтийского моря.

Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров. Затем беспилотник переместился в воздушное пространство Эстонии, чтобы провести разведку вдоль границы Псковской области.

На борту RQ-4B Global Hawk находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов. Аппарат отправляет собранную информацию в режиме реального времени через спутники.