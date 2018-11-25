Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы"

Фото: благообразный понтифик Джон Малкович - на съемках сериала The New Pope.

Сериал итальянского визионера Паоло Соррентино "Молодой папа" с Джудом Лоу в главной роли после выхода оказался одним из главных событий года, несмотря на неспешный темп и хитрые игры с консерватизмом.

В то же время, учитывая финал первого сезона, возникал вопрос, будет ли история продолжением эксцентричных деяний самого молодого главы католической церкви Ленни Белардо или это будет что-то иное.

Спустя продолжительное время стало известно, что ко второй главе духовной драмы с элементами гностицизма присоединился Джон Малкович, а шоу теперь красноречиво называется "Новый папа".

На первых кадрах герой Малковича стоит на знаменитом Ватиканском балконе в базилике св. Петра.

John Malkovich se deja ver como Papa en la serie #TheNewPope, continuación de "The Young Pope". Aún sin fecha de estreno pic.twitter.com/igxNZdkChk — Seriepolis.com (@Seriepolis) 23 ноября 2018 г.

Согласно скудному синопсису, новый сезон по-прежнему будет исследовать судьбу современного папства и напрямую не будет связан с предыдущей историей.

За режиссуру и сценарий вновь отвечает Соррентино.

В то же время судьба персонажа Джуда Лоу по-прежнему под вопросом - официального подтверждения его участия пока что нет. Однако информация, предоставленная некоторыми СМИ, дает ясно понять, что бескомпромиссный Пий XIII так или иначе вернется в шоу.

Второй сезон сериала появится осенью 2019 года.