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Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы"

Новости
    25.11.2018, 14:48
Текст:   Генри Достоевский

Фото: благообразный понтифик Джон Малкович - на съемках сериала The New Pope.

Фото: kinopoisk.ru
Чего ждать от сериала-продолжения культовой "Подводной лодки"

Сериал итальянского визионера Паоло Соррентино "Молодой папа" с Джудом Лоу в главной роли после выхода оказался одним из главных событий года, несмотря на неспешный темп и хитрые игры с консерватизмом.

В то же время, учитывая финал первого сезона, возникал вопрос, будет ли история продолжением эксцентричных деяний самого молодого главы католической церкви Ленни Белардо или это будет что-то иное.

Спустя продолжительное время стало известно, что ко второй главе духовной драмы с элементами гностицизма присоединился Джон Малкович, а шоу теперь красноречиво называется "Новый папа".

На первых кадрах герой Малковича стоит на знаменитом Ватиканском балконе в базилике св. Петра.

Согласно скудному синопсису, новый сезон по-прежнему будет исследовать судьбу современного папства и напрямую не будет связан с предыдущей историей.

За режиссуру и сценарий вновь отвечает Соррентино.

В то же время судьба персонажа Джуда Лоу по-прежнему под вопросом - официального подтверждения его участия пока что нет. Однако информация, предоставленная некоторыми СМИ, дает ясно понять, что бескомпромиссный Пий XIII так или иначе вернется в шоу.

Второй сезон сериала появится осенью 2019 года.

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