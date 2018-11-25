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Фото: юная дочь актера Джуда Лоу вышла в свет в футболке с Путиным

Мировое кино
    25.11.2018, 13:04
Текст:   Олег Усков

Восемнадцатилетняя модель Айрис Лоу, дочь британского актера Джуда Лоу и его первой жены, актрисы Сэйди Фрост, привлекла в очередной раз внимание общественности, выложив в "сторис" своего Instagram резонансное фото.

Девушка надела футболку с принтом знаменитого снимка, на котором российский президент запечатлен с голым торсом и на коне.

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Still asleep

Публикация от Iris Law (@lirisaw)

На это, в частности, обратило внимание издание MiceTimes Asia. Отмечая, что поступок девушки действительно "вызвал бурю в Сети".

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Drama

Публикация от Iris Law (@lirisaw)

Официальный дебют миниатюрной Айрис как модели состоялся в декабре 2015 года. При этом на страницах "глянца" она стала появляться гораздо раньше - с 2002 года, вместе с родителями и старшим братом Рафферти.

В прошлом году Айрис стала лицом рекламных кампаний Burberry.

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Tatted

Публикация от Iris Law (@lirisaw)

К слову, крестная мать Айрис Лоу - супермодель Кейт Мосс.

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‍♀️

Публикация от Iris Law (@lirisaw)

В кино барышня пока не снималась, но это, как понимаем, дело времени.

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