Фото: Кит Харингтон опроверг секс с участницей "Дома-2"

Представитель актера Кита Харингтона, Джона Сноу из "Игры престолов", категорически опровергает заявление актрисы и модели Ольги Власовой, звезды российского телесериала "Дом-2", о том, что у его клиента была с названной половая связь. Называя исходящую от девушки информацию "полнейшей ложью".

Предыстория такова. Несколько дней назад в Сети появились фото полностью обнаженного мужчины, действительно похожего на Кита Харингтона, "крепко спящего на смятой кровати с ноутбуком".

Согласно комментарию Власовой, она и Кит встретились в Люксембурге, моментально приглянулись друг другу и, не теряя времени, занялись, так сказать, делом.

После чего интернет "забурлил", возмущенный тем, что актер изменил своей супруге и коллеге по сериалу Роуз Лесли менее чем через полгода после свадьбы. Мало того, Власова поддала негативного жару, отметив в интервью, что кумир в интимном плане ее разочаровал.

Сообщение было стремительно растиражировано десятками ресурсов, в том числе топовым "светским блогером" Пэрисом Хилтоном. В результате чего издание ET Canada обратилось к представителю Харингтона за комментарием.

"Все утверждения в этой истории совершенно неверны. Харингтон никогда не был в Люксембурге и никогда не встречался с Ольгой Власовой", - подчеркнул представитель.

Власова пришла в "Дом-2" в ноябре 2014-го, почти тут же отправившись на Остров Любви на Сейшелы. Откуда вылетела через месяц.