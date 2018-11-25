Лунгин экранизирует роман Гинзбург о сталинских лагерях

Российский режиссер Павел Лунгин намерен экранизировать автобиографический роман Евгении Гинзбург "Крутой маршрут". В этом он признался в ходе Каирского международного кинофестиваля.

"Готовлюсь к съемкам: у меня есть права на книгу Евгении Гинзбург "Крутой маршрут" - это знаменитый роман, написанный матерью Василия Аксенова", - приводит слова режиссера ТАСС.

Напомним, в конце 2017 года в эксклюзивном интервью "РГ" Павел Лунгин рассказал о том, что занялся поиском материалов об эпохе лагерей.

"Но я еще не нашел истории противостояния. Чем больше читаю, тем чаще появляются мысли: "Кто я такой? Откуда во мне столько дерзости, чтобы касаться темы, переполненной кровью и муками?" Иногда просто застываю в ужасе. Охота навсегда забыть ГУЛАГ и не знать о нем. Это инстинктивный страх перед масштабом трагедии. Я тоже боюсь - хватит сил показать глубину явления? Облагораживать ГУЛАГ - преступление, но и лишать людей надежды - преступление", - отметил режиссер.