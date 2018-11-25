Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесен

Сегодня должен был состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс". Однако, как сообщают южноамериканские СМИ, игра снова перенесена.

Изначально игра должна была пройти еще в субботу вечером. Но из-за беспорядков, в ходе которых пострадали и футболисты "Боки", было принято решение отложить проведение матча на сутки.

Произошло это после обращения "Боки Хуниорс" в связи со случившемся накануне. Пока неизвестно, когда в итоге состоится матч. Отметим, что по итогам беспорядков полиция задержала 29 человек.