Новости

Кононов: По окончании сезона вижу "Спартак" на первом месте 21:32
Лунгин экранизирует роман Гинзбург о сталинских лагерях 21:21
Пушков: Приказ для провокации Киева на Черном море отдал Порошенко 21:03
Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесен 20:51
Трамп похвалил себя и назвал своей заслугой падение цен на нефть 20:44
Косачев назвал ситуацию вокруг химатаки на Алеппо "показательной" 20:41
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо 20:40
Под Уфой на трассе столкнулись десять автомобилей 19:49
В Госдуме связали провокацию в Черном море со встречей Путина с Трампом 19:39
Самый крупный пожар за всю историю штата локализовали в Калифорнии 19:26
В Томской области загорелся мебельный цех 19:20
Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира 19:01
Раненная в Махачкале певица Омарасхабова в реанимации 18:50
Не менее 14 человек погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии 18:17
Сборная Хорватии выиграла Кубок Дэвиса 18:07
Владельцы авто с еврономерами перекрыли пункты пропуска Украины и Польши 17:52
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины 17:50
Аксенов рассказал, кто стоит за провокацией ВМС Украины 17:36
Лавров: противники Трампа и Путина могут прибегнуть к провокациям 17:25
Праздники разделили Боснию и Герцеговину 17:09
В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову 17:08
30-летний беженец из Ирана шесть недель притворялся британским школьником 17:01
Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе 16:19
Российские ВКС нанесли удары по обстрелявшим Алеппо террористам 16:14
В США объяснили популярность С-400 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 20:51
Рубрика: Спорт

Матч финала Кубка Либертадорес снова перенесен

Текст: Данила Жиляев

Сегодня должен был состояться ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс". Однако, как сообщают южноамериканские СМИ, игра снова перенесена.

Фото: AP Photo/Sebastian Pani
Плачь, Аргентина: Футболисты пострадали из-за бесчинств фанатов

Изначально игра должна была пройти еще в субботу вечером. Но из-за беспорядков, в ходе которых пострадали и футболисты "Боки", было принято решение отложить проведение матча на сутки.

Произошло это после обращения "Боки Хуниорс" в связи со случившемся накануне. Пока неизвестно, когда в итоге состоится матч. Отметим, что по итогам беспорядков полиция задержала 29 человек.

Спорт Футбол Вокруг футбола
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев прокомментировал украинскую провокацию в Керченском проливе
Лыжник Большунов выиграл второе "золото" на этапе Кубка мира
Макрон назвал "позором" столкновения протестующих с полицией во Франции
Евгения Медведева: Не ожидала такого негатива в свой адрес
Эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей российской туристки