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25.11.2018 11:36
Рубрика: Власть

Матвиенко поздравила российских женщин с Днем матери

Текст: Галина Мисливская

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила российских женщин с Днем матери. Текст поздравления опубликован на сайте верхней палаты российского парламента.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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"С матерью неразрывно связаны наши особенные, самые трогательные воспоминания, поэтому ее образ является для каждого человека символом любви, чуткости, милосердия и всепрощения. Мама - всегда главный наставник, добрый друг и мудрый советчик. Она вкладывает в воспитание детей всю свою душу, формирует их духовно-нравственные ориентиры, во многом определяя облик родной семьи", - написала спикер.

Она отметила, что сегодня сохранение традиционных семейных ценностей и повышение качества жизни граждан - основные направления государственной социальной политики России. "В последние годы проблемы материнства и детства, а также пути их решения нашли свое отражение в таких важнейших государственных программах, как объявление Десятилетия детства и принятие Национальной стратегии действий в интересах женщин", - напомнила Матвиенко. "Уверена, что реализация этих значимых проектов не только укрепит позиции женщин и детей в российском обществе, но и придаст мощный импульс развитию страны", - добавила она.

Глава СФ пожелала российским женщинам-матерям здоровья, успехов и радости. "Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью родных и близких людей. Милые мамы, будьте счастливы! С праздником!" - говорится в тексте поздравления.

Мамам увеличат выплаты
Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации
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