На западе России заработал радар нового поколения

У западных границ РФ появилась радиолокационная станция нового поколения "Небо-УМ". Техника поступила в дивизию ПВО, развернутую в Воронежской области.

Новая РЛС - дальнейшее развитие радаров семейства "Небо" с измененным составом оборудования на новой элементной базе. РЛС находит и сопровождает самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, боевые блоки баллистических ракет, определяет их государственную принадлежность и отправляет информацию о целях на командный пункт и зенитные комплексы. Также "Небо-УМ" способна пеленговать источники радиоэлектронных помех и вычислять их местоположение.

- Новый радар повысил возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства на юге Центральной России, - отметили в штабе ЗВО.