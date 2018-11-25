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25.11.2018,  
12:25
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

На западе России заработал радар нового поколения

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

У западных границ РФ появилась радиолокационная станция нового поколения "Небо-УМ". Техника поступила в дивизию ПВО, развернутую в Воронежской области.

Фото: скриншот ОТР
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Новая РЛС - дальнейшее развитие радаров семейства "Небо" с измененным составом оборудования на новой элементной базе. РЛС находит и сопровождает самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, боевые блоки баллистических ракет, определяет их государственную принадлежность и отправляет информацию о целях на командный пункт и зенитные комплексы. Также "Небо-УМ" способна пеленговать источники радиоэлектронных помех и вычислять их местоположение.

- Новый радар повысил возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства на юге Центральной России, - отметили в штабе ЗВО.

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