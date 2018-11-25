Видео: Застрявшие в Китае российские туристы обратились к президенту

Почти 300 российских туристов, застрявшие на китайском острове Хайнань из-за поломки самолета, до сих пор не могут вылететь в Хабаровск. Отчаявшиеся люди решили попросить о помощи президента страны Владимира Путина, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и главу Амурской области Василия Орлова.

В видеообращении они отмечают, что у них пропали стыковочные билеты, заканчиваются лекарства, истекает действие виз.

"Верните нас домой!" - хором просят взрослые и дети.

Напомним, 280 пассажиров находятся аэропорту города Хайкоу с 21 ноября. Еще 22 ноября их самолет долен был приземлиться в Хабаровске, но рейс отложили по техническим причинам. Туристам предоставили питание и разместили в гостинице. Представитель авиакомпании сообщил журналистам, что разрешение на вылет будет дано после устранения причин задержки. Когда это произойдет, неизвестно.