Новости

МВФ предоставит Украине кредит сроком на 14 месяцев 08:43
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России 08:30
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 4,5 км 08:27
Эмир Дубая помог дочери погибшей в ОАЭ россиянке 08:14
Видео: Застрявшие в Китае российские туристы обратились к президенту 07:25
В США был побит рекорд по интернет-продажам в "черную пятницу" 06:35
Российские военные химики прибыли в обстрелянный боевиками Алеппо 05:12
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 04:31
Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за посылку с наркотиками 03:53
В Алабаме полицейские по ошибке застрелили не того парня 02:24
Власти Алеппо сообщили о 50 пострадавших при обстреле города 01:39
Террористы обстреляли Алеппо хлором: пострадали не менее 37 человек 00:35
"Собибор" Хабенского выйдет в прокат в США 00:30
"Человек, который удивил всех" получил Гран-при фестиваля во Франции 00:12
Фигуристка Евгения Медведева не прошла в финал Гран-при 24.11.2018
В "Роскосмосе" прокомментировали слова Рогозина об американцах на Луне 24.11.2018
Российские школьники триумфально выступили на турнире по информатике 24.11.2018
Москву ждет резкое похолодание 24.11.2018
РПЦ: Раскольники на Украине понимают, что получат не то, о чем мечтали 24.11.2018
Четверо туристов погибли в авиакатастрофе в Зимбабве 24.11.2018
Житель Псковской области признался в совращении падчерицы и ее подружек 24.11.2018
Синицина и Кацалапов выступят в финале Гран-при по фигурному катанию 24.11.2018
Симоньян рассказала о пострадавших в Париже журналистах 24.11.2018
БелАЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года 24.11.2018
В Кирове водитель насмерть сбил ребенка и попытался скрыться 24.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
25.11.2018 07:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Видео: Застрявшие в Китае российские туристы обратились к президенту

Текст: Дина Непомнящая

Почти 300 российских туристов, застрявшие на китайском острове Хайнань из-за поломки самолета, до сих пор не могут вылететь в Хабаровск. Отчаявшиеся люди решили попросить о помощи президента страны Владимира Путина, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и главу Амурской области Василия Орлова.

В видеообращении они отмечают, что у них пропали стыковочные билеты, заканчиваются лекарства, истекает действие виз.

Три туриста из Санкт-Петербурга застряли в гористых местах Колымы

"Верните нас домой!" - хором просят взрослые и дети.

Напомним, 280 пассажиров находятся аэропорту города Хайкоу с 21 ноября. Еще 22 ноября их самолет долен был приземлиться в Хабаровске, но рейс отложили по техническим причинам. Туристам предоставили питание и разместили в гостинице. Представитель авиакомпании сообщил журналистам, что разрешение на вылет будет дано после устранения причин задержки. Когда это произойдет, неизвестно.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Амурская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров прокомментировал заявления главы британского генштаба об "угрозе" РФ
Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году
Почаевская Лавра: На Западной Украине началось гонение на монашество
Россияне озвучили количество необходимых для счастья денег