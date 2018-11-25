Под Иркутском в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Междугородний автобус, следовавший рейсом Иркутск - Тулун попал в аварию в Зиминском районе Приангарья.

По сообщению пресс-службы Главного управления МВД России по Иркутской области, в столкновении с участием автомобиля Lexus пострадали шесть человек - пять взрослых и один подросток. Травмы не тяжелые, но один из пассажиров нуждается в госпитализации. Всего в автобусе в момент ДТП было 15 человек.

- По предварительным сведениям, управлявший автомобилем Lexus-LX570 водитель не справился с рулевым управлением и допустил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении междугородним автобусом Mercedes, следовавшим с пассажирами из Иркутска в Тулун, - говорится в сообщении пресс-службы.

Движение по трассе не перекрывалось, полиция по факту аварии ведет проверку. Среди вероятных причин - тяжелые дорожные условия - сильная гололедица и метель.