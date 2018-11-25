В Барнауле из-за непогоды на сутки задержан рейс в Москву

Более 150 пассажиров авиарейса Барнаул-Москва уже почти сутки не могут вылететь в столицу из-за неблагоприятной погоды.

Плохая видимость, снег и штормовой ветер - такие метеоусловия сложились в Алтайском крае накануне вечером.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту, задерживается вылет рейса SU-1433, который должен был отправиться в 18.05 субботы. Теперь ориентировочное время вылета - 20.15 воскресенья.

Пассажиров разместили в гостинице и обеспечили питанием. Сейчас с ними работает представитель перевозчика.

Лайнера той же авиакомпании из Москвы в Барнаул сегодня утром также не дождались. Прибытие рейса перенесли на вечер. А это еще плюс 150 человек, ожидающих полета. Метель и снежная буря внесли коррективы в работу и других аэропортов Сибири.

По данным агентства "Интерфакс", расписание рейсов в воскресенье сдвинулось еще и в Абакане, Новокузнецке, Томске и Красноярске.