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25.11.2018 18:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раненная в Махачкале певица Омарасхабова в реанимации

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Дагестанская певица Машидат Омарасхабова, получившая огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила "РГ" пресс-секретарь Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

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По словам представителя Минздрава, женщину прооперировали, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в ночь на воскресенье неизвестный открыл огонь по певице, заслуженной артистке Дагестана Машидат Омарасхабовой.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В соцсетях региона распространена информация, что нападение на певицу осуществил ее бывший муж. В МВД Дагестана эти сведения официально не прокомментировали.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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