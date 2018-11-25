Раненная в Махачкале певица Омарасхабова в реанимации

Дагестанская певица Машидат Омарасхабова, получившая огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщила "РГ" пресс-секретарь Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

По словам представителя Минздрава, женщину прооперировали, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в ночь на воскресенье неизвестный открыл огонь по певице, заслуженной артистке Дагестана Машидат Омарасхабовой.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В соцсетях региона распространена информация, что нападение на певицу осуществил ее бывший муж. В МВД Дагестана эти сведения официально не прокомментировали.