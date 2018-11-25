В Ростовской области пожар унес жизни четырех человек

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел минувшей ночью в одноэтажном доме в станице Нижнекундрюченская. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

После того, как пожар был потушен, в доме обнаружили тела погибших. Предположительно, это проживавшие тут мужчина, женщина, и двое детей.

В качестве предварительной версии пожара называется нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

По данному факту Следственный комитет начал проверку.