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25.11.2018 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области пожар унес жизни четырех человек

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
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По информации ведомства, пожар произошел минувшей ночью в одноэтажном доме в станице Нижнекундрюченская. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

После того, как пожар был потушен, в доме обнаружили тела погибших. Предположительно, это проживавшие тут мужчина, женщина, и двое детей.

В качестве предварительной версии пожара называется нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования.

По данному факту Следственный комитет начал проверку.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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