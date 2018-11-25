На Урале эвакуировали спортшколу из-за бесхозного предмета

Учащиеся детской спортивной школы в Бисертском городском округе Свердловской области сегодня были экстренно эвакуированы из-за найденного бесхозного предмета.

Об этом сообщил "РГ" официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В общей сложности из здания были выведены 20 человек, включая 13 детей.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа провела проверку обнаруженного предмета. К счастью, по словам Валерия Горелых, он никакой опасности не представляет.

Все учащиеся, педагоги и персонал школы вернулись к занятиям и работе.