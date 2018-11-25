Россия создаст лазерный танк

Военно-промышленный комплекс России рассматривает возможность создания боевой гусеничной машины с принципиально новым оружием, способной работать без экипажа.

- Концепция такая: гусеничная платформа - носитель перспективных видов вооружения с возможностью управления в беспилотном режиме. Главная задача первого этапа - создание мощной электросистемы будущего танка для энергоемкой полезной нагрузки, - рассказал "Интерфаксу" источник в ОПК. По его словам, вместо артилерии машину вооружат боевым лазером или электромагнитной пушкой, рельсотроном. Разработки последнего оружия активно ведутся не только в России, но и ряде других стран. Боевой лазерный комплекс "Пересвет" проходит опытную эксплуатацию.

В начале 2017 года экс-замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал журналистам что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия. В Советском Союзе был создан опытный образец лазерного танка "Сжатие" (на фото) на базе самоходной гаубицы "Мста-С". Машину оснастили многоканальным рубиновым лазером для вывода из строя оптико-электронных систем противника. Танк имел автоматическую систему наведения, реагирующую на блики от луча зондирующего лазера, и вспомогательную силовую установку в корме для питания мощных генераторов. Был построен единственный опытный образец, но наработки по теме были использованы при создании "Пересвета".