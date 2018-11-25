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25.11.2018 05:44
Рубрика: В мире

Игра не в одни ворота

Текст: Екатерина Забродина (Лиссабон)
Лиссабон разделяет единую внешнюю политику ЕС, но вместе с тем руководствуется собственными прагматичными интересами в отношениях с Россией.
Фото: REUTERS/RAFAEL MARCHANTE Фото: REUTERS/RAFAEL MARCHANTE
Фото: REUTERS/RAFAEL MARCHANTE

Об этом говорил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, принимая гостя из Москвы Сергея Лаврова в не самых типичных для дипведомства стенах бывшего монастыря 18 века с бледно-розовым барочным фасадом и колокольней, на которой до сих пор по часам звонит колокол.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Главы МИД двух стран успели сверить часы по всем пунктам двусторонней и международной повестки. И хотя это была уже их четвертая встреча за последние три года, нынешний визит Сергея Лаврова в Лиссабон получился знаковым - последний раз российского министра здесь принимали в 2008 году. С тех пор в отношениях между РФ и ЕС произошло немало перемен и далеко не все - к лучшему, но на диалоге между Москвой и Лиссабоне они не отразились.

Тихая размеренная Португалия на самой западной окраине средиземноморской европейской ойкумены, которая не часто становится главным ньюсмейкером в Старом свете, в этом году оказалась одной из немногих стран ЕС, не присоединившихся - даже символически - к массовой высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей".

Эта тема прозвучала и на совместной пресс-конференции министров. Господин Силва отметил, что Лиссабон ограничился тогда отзывом своего посла из Москвы для консультаций.

"Как известно, Португалия и Россия принадлежат к разным геополитическим пространствам. Мы состоим в Евросоюзе и в НАТО, но при этом проводим сбалансированную внешнюю политику. И в истории с Солсбери учитывали несколько факторов. Во-первых, наши исторические отношения с Великобританией. Во-вторых, тот объем информации по этому происшествию, который нам предоставили. В-третьих, обсуждение ситуации внутри ЕС. В четвертых, наши национальные интересы. И в-пятых, стремление не нагнетать конфронтацию. Разделяя официальную позицию ЕС, Португалия приняла то решение, которое сочла для себя наиболее приемлемым", - подчеркнул португальский министр.

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В Лиссабоне признают Москву важным партнером в деле борьбы с терроризмом, на площадках международных организаций (главную из них - ООН - сейчас возглавляет португалец Антониу Гутерриш, с которым Сергей Лавров поддерживает регулярные контакты) и, конечно же, в экономике. Хотя товарооборот между двумя странами невелик, он все же растет (ожидается, что по итогам этого года он превысит 1,5 млрд долларов), и Россия, по словам господина Силвы, остается девятым экспортером на португальском рынке.

Развивается и туристический обмен - только в этом году на родине Васко да Гама побывали 145 тысяч россиян. Ну а португальцы этим летом совершили футбольное паломничество в Россию - многие впервые открыли для себя нашу страну. Корреспондент "РГ" помнит, как темпераментные болельщики с красно-зелеными полотнищами скандировали на московских улицах "Роналду! Роналду" на мотив "Калинки".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Лавров: В ЕС растет понимание бесперспективности конфронтации с Россией

Среди тех, кто приезжал в июне поболеть за свою сборную, был и сам президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза - он даже фотографировался с волком Забивакой и пассажирами столичной подземки. Когда речь зашла о мундиале, министры явно оживились. "Португалия выбыла с Чемпионата из-за несправедливо назначенного нам пенальти, а так бы могла сойтись с Россией - вот это был бы матч", - замечтался глава МИД Португалии.

В Лиссабоне министры фактически дали старт подготовке к 420-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Португалией и Россией. Аугушту Сантуш Силва не без гордости напомнил, что его просвещенный соотечественник был придворным лекарем русской императрицы Екатерины Второй, а Сергей Лавров рассказал, какой популярностью у не менее просвещенных современных россиян пользовалась выставка "Сокровища Португальской Империи 16 -17 веков", которая прошла в Кремле в начале года.

Чтобы активизировать политические консультации, главы МИД подписали меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами. Среди примечательных инициатив в документе упоминается призыв проводить на регулярной основе диалог по вопросам кибербезопасности.

"Считаю, что это образец для других стран, высказывающих озабоченность ситуацией в киберсфере, но уходящих от обсуждения на профессиональном, а не просто "микрофонном" уровне", - отметил Сергей Лавров. И вообще призвал страны России и ЕС больше разговаривать друг с другом.

Фото: Пресс-служба посольства Италии
Отношения России и Италии основаны на многовековом культурном обмене

"Мы выразили сожаление, что по инициативе Брюсселя практически все имевшиеся контакты, работа Совета партнерства и сотрудничества на уровне министра иностранных дел России и высокого представителя Евросоюза, - все эти каналы были заморожены. В условиях, когда внутри самого Евросоюза начинаются размышления о необходимости переосмысления архитектуры европейской безопасности, мне кажется непростительным, если бы Россия и Евросоюз сохраняли такую отстраненность от контактов друг с другом в ситуации, когда, наоборот, нужно больше разговаривать, с тем чтобы понимать, что думает партнер и как дальше вести дела в Европе, чтобы не создавать угроз и рисков для жителей нашего общего континента", - заключил глава российского МИД.

А перед тем, как отправиться на встречу с президентом Португалии, Сергей Лавров пригласил господина Силву посетить Россию с ответным визитом: "Постараемся сделать все, чтобы наше гостеприимство не уступало португальскому".

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