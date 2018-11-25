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25.11.2018 19:53
Рубрика: Спорт

Победный дебют

"Спартак" выиграл с новым тренером
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
Московский "Спартак" провел первый матч при новом главном тренере - Олеге Кононове. Во встрече 15-го тура "красно-белые" одолели самарские "Крылья Советов" - 3:1.
Фото: РИА Новости До матча с "Крыльями Советов" спартаковцы проиграли в четырех домашних встречах чемпионата подряд. Фото: РИА Новости
До матча с "Крыльями Советов" спартаковцы проиграли в четырех домашних встречах чемпионата подряд. Фото: РИА Новости

- Конечно, первая игра в "Спартаке", да еще и на своем поле - это очень волнительный момент, - не скрывал Кононов в предматчевом интервью. - У меня только положительные эмоции. Хочется, чтобы они таковыми остались и после 90 минут.

Судить по одной встрече, каким будет "Спартак" при новом рулевом, преждевременно. Все это прекрасно понимают. Но с другой стороны - по словам самого же Кононова, никто не снимал с команды задачи выйти в плей-офф Лиги Европы и попасть в зону Лиги чемпионов на следующий сезон. А для этого нужно побеждать уже сейчас, без скидок на адаптацию и прочим вещам.

На неделе Кононов вместе с владельцем клуба Леонидом Федуном и вице-президентом "Спартака" Наилем Измайловым встретился с болельщиками. Те предъявили сразу несколько требований. В том числе и отстранение от команды Дениса Глушакова, которого фанаты по-прежнему обвиняют в том, что он поспособствовал увольнению Массимо Карреры.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
"Спартак" - "Крылья Советов" - онлайн-трансляция матча РПЛ

Впрочем, Кононов еще за сутки до матча отметил: он никого не вычеркивает из своих планов. В результате с "Крыльями" в стартовом составе появился как Глушаков, так и Андрей Ещенко.

Уступая 0:1 после гола Сергея Корниленко, спартаковцы все же вырвали победу. С 59-й по 61-ю минуту забили Софьян Ханни с Лоренсо Мельгарехо, а окончательный счет установил Луис Адриано.

Благодаря победе "Спартак" с 22 набранными очками сравнялся с "Оренбургом" и "Уралом", которые делят шестое место.

По-разному выступили в очередном туре участники Лиги чемпионов - "Локомотив" и ЦСКА. "Железнодорожники" достаточно неожиданно уступили дома "Уралу" (1:2), а армейцы обыграли на выезде "Ахмат" - 2:0.

- Сегодняшний матч - эта встреча неиспользованных возможностей, - сказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Болельщики "Спартака" встретили Олега Кононова сдержанными аплодисментами

С Юрием Павловичем можно согласиться лишь отчасти. Хозяева заметно активизировались лишь в концовке, когда у них было сразу несколько шансов на второй мяч. Самый реальный из них упустил польский полузащитник Гжегож Крыховяк, не попавший в пустой угол ворот с нескольких метров.

Но все же вряд ли победу "Урала" можно назвать случайностью. Команда Дмитрия Парфенова чуть ранее доказала, что может в одном отдельно взятом матче бороться с грандами. Тому доказательство - недавняя выездная встреча со "Спартаком", в котором клуб из Екатеринбурга также взял три очка.

- Качество игры у "Урала" было хорошим с начала сезона, - отметил Парфенов. - Просто нам не хватало удачи. Из-за простых ошибок мы теряли очки. Но ребята продолжали верить в себя. Отсюда и результат.

Что касается ЦСКА, то москвичи достаточно уверенно переиграли "Ахмат". Матч в Грозном вышел знаковым для гостей. ЦСКА стал первым клубом, набравшим 1000 очков в Премьер-лиге, основанной в 2002 году. Кроме того, голкипер "красно-синих" Игорь Акинфеев побил рекорд Олега Блохина по количеству встреч за одну команду. В его активе теперь 582 поединка за армейцев.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Дерби "Спартак" - "Локомотив" в прямом эфире покажет "Матч ТВ"

- Напряженный получился матч, - подчеркнул главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Обе команды хорошо двигались, оборонялись. Наконец-то мы смогли забить со стандарта. Мало было свободных зон, много борьбы. Встречи после паузы на сборные всегда такие тяжелые, напряженные, с небольшим количеством моментов.

Неожиданную победу одержал "Енисей". Аутсайдер Премьер-лиги обыграл на выезде "Динамо" (2:1).

Произошло это на фоне скандальной истории, в которую попал главный тренер красноярской команды Дмитрий Аленичев. Напомним: специалиста подозревали в езде в нетрезвом состоянии. Ему грозил штраф и лишение водительских прав. Но, по последней информации, права ему вернули. Как и машину.

Добавим, что вчера в рамках 15-го тура Премьер-лиги состоялось еще два матча. Лидер чемпионата "Зенит" принимал в Санкт-Петербурге "Ростов", а тульский "Арсенал" отправился в гости к "Краснодару". Обе встречи завершились после подписания номера "РГ" в печать.

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