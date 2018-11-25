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Стала известная последняя воля Николая Караченцова

Наше кино
    25.11.2018, 14:27
Текст:   Олег Усков

Скончавшийся утром 26 октября, накануне своего 73-летия, Народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов был уверен, что отправляется в лучший мир, завещав близким не плакать по нему. 

Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на интервью вдовы актера Людмилы Поргиной, объявившей последнюю волю мужа.

Актриса Людмила Андреевна Поргина, прожившая в браке с Караченцовым почти 45 лет, призналась, что сейчас ей "ностальгически грустно, но и светло", и рассказала, что в декабре, на сорок дней со дня смерти артиста, будут устроены поминки. На которые, по ее оценкам, придут как минимум сто человек.

Фото: Валерий Плотников/РИА Новости
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Поргина, как и ее покойный муж, уверена, что душа любимого артиста попадет в рай, "потому что он никому не сделал ничего плохого".

Также Людмила Андреевна сообщила, что планирует создать фонд имени Караченцова, "который будет наследием для следующего поколения".

Людмила Поргина родилась 24 ноября 1948 года в Москве, советская, российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РФ.

Сыграла с мужем в рок-опере "Юнона и Авось", в "Много шума из ничего" (дебют), "Маленьком одолжении", "В круге первом" Солженицына, "Саломее", польско-советском фарсе "Дежа вю".

В 2007 году совместно с продюсером Максимом Федоровым выпустила "Антологию песен Николая Караченцова": полное собрание - двести песен на двенадцати дисках.

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