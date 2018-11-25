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25.11.2018,  
16:13
Текст:  Антон Валагин

В США объяснили популярность С-400

Значительное техническое превосходство над комплексами ПВО США - причина популярности российских зенитных систем С-400 "Триумф". К такому выводу пришли журналисты американского издания The Busines Insider.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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За последние годы Россия заключила несколько крупных контрактов на поставку С-400 за рубеж. С 2016 года "Триумфы" использует Белоруссия, в 2018-м первый полк зенитных систем получил Китай. Заключены контракты с Турцией и Индией. Интерес к российской технике проявляют Алжир, Ирак, Марокко, Саудовская Аравия. По данным американского канала CNBS, потенциальными покупателями "Триумфов" являются по меньшей мере 13 государств.

Президент Турции Реджеп Эрдоган наводил справки и российских системах ПВО следующего поколения С-500, отмечает издание. Это оружие проходит испытания.

- Россия инвестировала в нужное направление, - считает военный обозреватель BI Дэниел Браун.

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