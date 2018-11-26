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Аль Пачино сыграет короля Лира

Новости
    26.11.2018, 11:11
Текст:   Олег Усков

78-летний американский актер кино и театра, режиссер и сценарист Аль Пачино возвращается к Уильяму нашему Шекспиру.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: в 2004 году Аль снялся у Майкла Редфорда в "визуально пышной" киноадаптации "Венецианского купца". Теперь же эти двое подступают к "Королю Лиру", где у Пачино - главная роль, передает The Guardian. Присовокупляя, что картина ожидается "эпичной".

Меж тем Редфорд комментирует сообщение в том духе, что "Король Лир" - одна из вершин драматургии, где стремится сыграть каждый уважающий себя актер. Пачино не исключение - по словам постановщика, Аль планировал данный подвиг многие годы. И он явно того заслуживает. Являясь великим артистом.  

Старт съемок - следующий год.

К слову, "Лира" экранизировали порядка тридцати раз. Последняя на сегодня - телефильм BBC, вышедший этой весной, с Энтони Хопкинсом, Эммой Томпсон и Эмили Уотсон.

Майкл Редфорд - британский режиссер и сценарист, дважды лауреат премии BAFTA и номинант "Оскара" - за драму "Почтальон". Снял экранизацию "1984" Оруэлла - с Джоном Хёртом, "Би-Манки", "Танцы в "Голубой игуане".

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