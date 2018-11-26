Военные в Арктике получили первую серийную партию из 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ". Их хватит для оснащения дивизиона противовоздушной обороны, который усилит эшелонированную по высотам и дальности систему ПВО, развернутую в Заполярье.

В минобороны сообщили, что в дальнейшем подразделение арктических "Торов" расширят до полноценной бригады. Вкупе с системами С-300 на Новой Земле и дальнобойными С-400 на Кольском полуострове, а также развернутыми на Крайнем Севере комплексами ПВО малой дальности "Панцирь-СА", эти современные средства противовоздушной обороны прикроят российское полярное небо надежным щитом. Через него не пробьются ни чужие самолеты с вертолетами, ни вражеские ракеты с беспилотниками.

Вообще-то различные модификации "Тора" стоят на вооружении нашей армии более трех десятков лет. Однако специально для службы в Арктике на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30 разработали морозоустойчивую версию мобильной зенитки. Перед тем как наладить ее серийное производство, опытную технику всесторонне проверили в Заполярье. В ходе транспортных и климатических испытаний комплекс протестировали при перевозке на самолете. Были также проверены используемые на этой машине хладоустойчивые горюче-смазочные материалы. Они сохранили эксплуатационные качества даже на 50-градусном морозе.

В Арктике расчеты комплекса ПВО "Тор-М2ДТ" смогут непрерывно нести боевое дежурство 46 часов

Испытания в снегах успешно прошел и двухзвенный гусеничный транспортер. Опытным путем было доказано, что эта уникальная машина - единственная в мире, способная не просто преодолевать в Арктике бездорожье, ледяные торосы и трещины, но даже плавать в студеных водах Ледовитого океана.

Предназначенный для Севера комплекс ПВО малой дальности может одновременно стрелять по четырем воздушным целям, атакующим охраняемый объект с различных направлений. Кроме того, выпущенная "Тором" ракета рассчитывает оптимальное время самоподрыва. Это необходимо для гарантированного уничтожения объекта атаки многочисленными осколками.

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, самостоятельно контролируя воздушное пространство, и уничтожать воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". Вертикально стартующие зенитные ракеты "Тора" - всего их в каждом комплексе 16 штук - на дальности от 1 до 12 километров и высоте от нескольких метров до 10 километров одновременно достанут четыре вражеских объекта, летящие со скоростью до 700 метров в секунду.