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26.11.2018 19:25
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит поправки Путина о защите бизнесменов в декабре

Текст: Татьяна Замахина

Госдума оперативно приступит к рассмотрению президентского законопроекта о дополнительных мерах защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. 3 декабря Совет Госдумы определит дату рассмотрения палатой ключевых для бизнесменов поправок.
Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он пояснил, что рассмотрение инициативы пройдет на ближайшем заседании Совета. А пока внесенный главой государства законопроект направлен в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Володин также подчеркнул значение законопроекта: инициатива президента, по его словам, направлена на дальнейшее формирование благоприятного делового климата, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты бизнеса.

Фото: РИА Новости
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- Это важное решение, касающееся расширения перечня преступлений, по которым прекращаются уголовные дела в случае, если ущерб, который был причинен гражданину, организации или государству, был возмещен, - пояснил он.

- Развитие страны невозможно без создания деловой среды, - напомнил Володин. - Уголовный кодекс не должен быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Все подобные споры должны решаться в рамках административного и арбитражного законодательства.

В соответствии с законопроектом, при производстве следственных действий будет запрещено необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности юрлиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятие электронных носителей информации.

Дальнейшее совершенствование законодательства в данной сфере продолжится, заверил глава нижней палаты.

"Совместно с деловым сообществом мы будем обсуждать правоприменительную практику в сфере предпринимательства, в том числе в рамках работы экспертных советов и парламентских слушаний", - заключил председатель Госдумы.

Соответствующая инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в субботу, 24 ноября.

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