Юлия Высоцкая: "Народные промыслы - то, что мне близко и понятно"

О том, как и почему возникла эта тенденция, мы поговорили с Юлией Высоцкой, амбассадором компании "Русская палитра", объединившей ведущих производителей народных художественных промыслов. Среди них - "Гжельский фарфоровый завод", "Жостовская фабрика декоративной росписи", фабрика "Крестецкая строчка", "Хохломская фабрика декоративной росписи" и Гусевской хрустальный завод имени Мальцова.

Фото: Бутик интерьерных коллекций «РУССКАЯ ПАЛИТРА»

Юлия, мы наблюдаем настоящий бум на предметы народного промысла. При том, что еще недавно многие мануфактуры, где они зарождались, находились на грани выживания. Чем можно объяснить такой поворот?

Юлия Высоцкая: Мне кажется, любая культура периодически переживает определенные скачки. И чтобы появилось что-то новое, в какой-то момент должна возникнуть потребность отречься от всего старого. Так что, на мой взгляд, временная утрата интереса к тому или иному культурному явлению - ни хорошо и ни плохо: все это нормальные жизненные циклы. И независимо от них, мы будем снова и снова возвращаться к своим корням: обрубить их полностью - невозможно: без них дерево умрет.

Недавно вы стали амбассадором компании "Русская палитра", которая представляет как классические предметы народных промыслов, так и их интерпретации, созданные современными художниками. Что вам ближе?

Юлия Высоцкая: Я больше склоняюсь к классике - возможно потому, что пытаюсь прикоснуться через нее к корням. Гжель, хохлома, жостовские подносы - все это мне близко, понятно и вызывает ассоциации, которые снова и снова возвращают к детству. С другой стороны, это не значит, что меня не способен тронуть какой-то предмет, созданный современным художником - он точно так же может породить свою ассоциативную цепочку, а через нее - новые воспоминания.

В народных промыслах разных культур часто просматривается что-то общее: определенные сочетания цветов, узоров. При этом их никогда не перепутаешь, и они органично вписываются практически в любой интерьер.

Юлия Высоцкая: Это действительно так. Каждая культура проходит свой путь и дает очень самобытный ни на что не похожий результат. И знаете, что? Как показывает опыт, самобытность уместна везде и всегда. Австрийская роспись на дверцах шкафа, деревянная мебель в провансальском стиле, тосканский расписной фарфор - все эти элементы могут выжить абсолютно в любом окружении. Их можно поместить в классические интерьеры, интегрировать в стиль хай-тек, сочетать с чем-то минималистичным - и они везде будут уместны, впишутся в любую обстановку. А значит - будут жить вечно.