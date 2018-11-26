Юлия Высоцкая: "Народные промыслы - то, что мне близко и понятно"

Декоративная гжельская плитка или жостовский поднос как яркая доминанта интерьера. Елочные игрушки под хохлому и разноцветные бокалы из Гусь-Хрустального - как часть праздничной сервировки... Использование в декоре предметов народного промысла - один из самых ярких во всех смыслах трендов последних лет.
Его формирование происходило в несколько этапов. Сначала - неожиданный интерес к ярмаркам народных промыслов, таким, как "Ладья" и "Сокровища Севера". Затем - регулярные набеги московских декораторов в магазин при Трехгорной мануфактуре - за льняными тканями со старинными принтами. Потом - возродившаяся мода на фарфоровые чайные сервизы с дулевской и гжельской росписью, шкатулки с ростовской финифтью и скопинскую керамику. А еще бум на познавательные экскурсии выходного дня: в Сергиев Посад - на родину Матрешки, в Павлово Посад - на платочную мануфактуру, или в Гусь-Хрустальный - на знаменитую фабрику стекольного производства.
О том, как и почему возникла эта тенденция, мы поговорили с Юлией Высоцкой, амбассадором компании "Русская палитра", объединившей ведущих производителей народных художественных промыслов. Среди них - "Гжельский фарфоровый завод", "Жостовская фабрика декоративной росписи", фабрика "Крестецкая строчка", "Хохломская фабрика декоративной росписи" и Гусевской хрустальный завод имени Мальцова.
Юлия, мы наблюдаем настоящий бум на предметы народного промысла. При том, что еще недавно многие мануфактуры, где они зарождались, находились на грани выживания. Чем можно объяснить такой поворот?
Юлия Высоцкая: Мне кажется, любая культура периодически переживает определенные скачки. И чтобы появилось что-то новое, в какой-то момент должна возникнуть потребность отречься от всего старого. Так что, на мой взгляд, временная утрата интереса к тому или иному культурному явлению - ни хорошо и ни плохо: все это нормальные жизненные циклы. И независимо от них, мы будем снова и снова возвращаться к своим корням: обрубить их полностью - невозможно: без них дерево умрет.
Недавно вы стали амбассадором компании "Русская палитра", которая представляет как классические предметы народных промыслов, так и их интерпретации, созданные современными художниками. Что вам ближе?
Юлия Высоцкая: Я больше склоняюсь к классике - возможно потому, что пытаюсь прикоснуться через нее к корням. Гжель, хохлома, жостовские подносы - все это мне близко, понятно и вызывает ассоциации, которые снова и снова возвращают к детству. С другой стороны, это не значит, что меня не способен тронуть какой-то предмет, созданный современным художником - он точно так же может породить свою ассоциативную цепочку, а через нее - новые воспоминания.
В народных промыслах разных культур часто просматривается что-то общее: определенные сочетания цветов, узоров. При этом их никогда не перепутаешь, и они органично вписываются практически в любой интерьер.
Юлия Высоцкая: Это действительно так. Каждая культура проходит свой путь и дает очень самобытный ни на что не похожий результат. И знаете, что? Как показывает опыт, самобытность уместна везде и всегда. Австрийская роспись на дверцах шкафа, деревянная мебель в провансальском стиле, тосканский расписной фарфор - все эти элементы могут выжить абсолютно в любом окружении. Их можно поместить в классические интерьеры, интегрировать в стиль хай-тек, сочетать с чем-то минималистичным - и они везде будут уместны, впишутся в любую обстановку. А значит - будут жить вечно.
У вас дома есть такие предметы?
Юлия Высоцкая: Мне в этом плане повезло: у меня осталось немало вещей от Натальи Петровны Кончаловской. Какие-то предметы я нахожу сама: как, например, обнаружила здесь сегодня зеленые граненые рюмки, которые изображал на своих полотнах Петр Петрович Кончаловский. Это то, что будет с нами всегда и никуда никогда не денется.
Что из предметов народного промысла вы бы выбрали для своего дома?
Юлия Высоцкая: На данный момент меня завораживает бело-синее сочетание, характерное для гжельской росписи. Причем оно совершенно универсальное и встречается не только в русской культуре. В нем есть какие-то общие для многих народов метафизические смыслы: воздух и вода, пространство и ограничение…
Привозите традиционные сувениры из путешествий?
Юлия Высоцкая: Вы даже не представляете, в какие количествах. Например, очень люблю маленькие расписные плошечки, в которые можно насыпать специи, разложить варенье. Они встречаются практически везде - в Греции, во Флоренции или в Провансе, и везде имеют свои особенности. Конечно, они нещадно бьются, но, с другой стороны, это дает повод постоянно пополнять коллекцию. Время от времени привожу вещи, которые живут в доме по многу лет, становятся его неотъемлемой частью. Например, у нас органично соседствуют две лампы: одну 40 лет назад привез из Бирмы муж, а вторую мы с ним 20 лет назад купили во Флоренции. Смотрятся так, будто их подбирали друг к другу специально. И я совершенно уверена: поставь рядом ту же бело-синюю лампу из Гжели, органика не нарушится.
А что бы вы выбрали из предметов народного промысла в подарок? Например, на Новый год?
Юлия Высоцкая: Обычно на Новый год мы дарим что-то сделанное своими руками: домашние конфеты, паннетоне (традиционный итальянский кекс - ред.), собственного изготовления оливки. Но вот в этом году я всерьез подумываю о расписанных под гжель или хохлому елочных игрушках. Причем, их необязательно дарить наборами. Я собираю елочные украшения на протяжении многих лет, и не раз убеждалась: если игрушка несет свою историю, эстетику, она будет прекрасно смотреться и сама по себе.